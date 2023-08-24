Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алип: верю, что Кузяев заиграет во Франции, он уже закрепился в основе «Гавра»

Алип: верю, что Кузяев заиграет во Франции, он уже закрепился в основе «Гавра»
Комментарии

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о бывшем одноклубнике Далере Кузяеве, который перешёл во французский «Гавр». Алип выразил уверенность в том, что Кузяев заиграет во Франции.

«Видел ли я первый гол Далера Кузяева в чемпионате Франции? Да, отличный гол. Здорово пробил с левой ноги в одно касание. Красиво получилось. Он и в «Зените» на тренировках так часто бил, именно удары с левой отрабатывал. Вот и пригодилось теперь во Франции (улыбается).

Закрепится ли он в основе «Гавра»? Уже закрепился. Вы же видите, два тура в чемпионате прошло — Далер оба раза играл с первых минут. Сейчас еще и гол забил. Так постепенно еще освоится на новом месте и будет лучше играть. Главное, чтобы травм избежал. Верю, что заиграет во Франции, и желаю ему удачи», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».

Материалы по теме
«Он заслужил попадание в Европу». Алип высказался о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android