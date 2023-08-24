Алип: верю, что Кузяев заиграет во Франции, он уже закрепился в основе «Гавра»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о бывшем одноклубнике Далере Кузяеве, который перешёл во французский «Гавр». Алип выразил уверенность в том, что Кузяев заиграет во Франции.

«Видел ли я первый гол Далера Кузяева в чемпионате Франции? Да, отличный гол. Здорово пробил с левой ноги в одно касание. Красиво получилось. Он и в «Зените» на тренировках так часто бил, именно удары с левой отрабатывал. Вот и пригодилось теперь во Франции (улыбается).

Закрепится ли он в основе «Гавра»? Уже закрепился. Вы же видите, два тура в чемпионате прошло — Далер оба раза играл с первых минут. Сейчас еще и гол забил. Так постепенно еще освоится на новом месте и будет лучше играть. Главное, чтобы травм избежал. Верю, что заиграет во Франции, и желаю ему удачи», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».