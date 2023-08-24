Президент «Атлетико»: Феликс не хочет играть за наш клуб

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о текущей ситуации с нападающим «матрасников» Жоау Феликсом.
«Совершенно очевидно, что Жоау Феликс не хочет играть за «Атлетико». Хотят ли его видеть у себя другие команды? Это большой вопрос», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Феликс забивает в ворота «Эльче» в матче 15-го тура Ла Лиги-2022/2023:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось, что Феликс готов ждать предложения от «Барселоны» до конца летнего трансферного окна.
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