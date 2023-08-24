«Динамо» Загреб добилось волевой победы в матче с пражской «Спартой» в квалификации ЛЕ

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с участием хорватского «Динамо» (Загреб) и чешской «Спарты» (Прага). Встреча проходила в Загребе на стадионе «Максимир», в качестве главного арбитра на матче работал итальянец Марко Гуида. Игра завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.
На 39-й минуте матча пенальти реализовал защитник «Спарты» Ладислав Крейчи. Через пять минут синие сравняли счёт, с передачи нападающего Бруно Петковича гол забил полузащитник Дарио Шпикич. На 59-й минуте «Динамо» вышло вперёд, отличился защитник Дино Перич, а ассистировал ему хавбек Лука Иванушец, ставший автором третьего мяча хорватского клуба (голевую передачу оформил Роберт Любичич).
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Праге и начнётся в 20:00 мск.
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30