Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Загреб добилось волевой победы в матче с пражской «Спартой» в квалификации ЛЕ

«Динамо» Загреб добилось волевой победы в матче с пражской «Спартой» в квалификации ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с участием хорватского «Динамо» (Загреб) и чешской «Спарты» (Прага). Встреча проходила в Загребе на стадионе «Максимир», в качестве главного арбитра на матче работал итальянец Марко Гуида. Игра завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

На 39-й минуте матча пенальти реализовал защитник «Спарты» Ладислав Крейчи. Через пять минут синие сравняли счёт, с передачи нападающего Бруно Петковича гол забил полузащитник Дарио Шпикич. На 59-й минуте «Динамо» вышло вперёд, отличился защитник Дино Перич, а ассистировал ему хавбек Лука Иванушец, ставший автором третьего мяча хорватского клуба (голевую передачу оформил Роберт Любичич).

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
3 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 Крейчи – 39'     1:1 Шпикич – 44'     2:1 Перич – 59'     3:1 Иванушец – 61'    

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Праге и начнётся в 20:00 мск.

Материалы по теме
«Карабах» на выезде уверенно обыграл «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android