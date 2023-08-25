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Игрок «Интера» Корреа перейдёт в «Марсель» на правах аренды

Игрок «Интера» Корреа перейдёт в «Марсель» на правах аренды
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Сегодня, 25 августа, полузащитник миланского «Интера» Хоакин Корреа пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Марсель», сообщает журналист Николо Скира у себя в «твиттере».

По информации источника, переход состоится на правах аренды с правом выкупа, которое станет обязательным, если марсельский «Олимпик» заработает право выступать в Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. Контракт с аргентинцем согласован до 2027 года, с возможностью продления ещё на сезон. Зарабатывать Хоакин будет по € 3 млн в год.

Ранее Николо Скира сообщал, что сумма выкупа футболиста составит € 12 млн.

29-летний Корреа выступал за «Интер» на протяжении последних двух сезонов. За это время он успел принять участие в 77 матчах чёрно-синих, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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