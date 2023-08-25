Игрок «Интера» Корреа перейдёт в «Марсель» на правах аренды

Сегодня, 25 августа, полузащитник миланского «Интера» Хоакин Корреа пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Марсель», сообщает журналист Николо Скира у себя в «твиттере».
По информации источника, переход состоится на правах аренды с правом выкупа, которое станет обязательным, если марсельский «Олимпик» заработает право выступать в Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. Контракт с аргентинцем согласован до 2027 года, с возможностью продления ещё на сезон. Зарабатывать Хоакин будет по € 3 млн в год.
Ранее Николо Скира сообщал, что сумма выкупа футболиста составит € 12 млн.
29-летний Корреа выступал за «Интер» на протяжении последних двух сезонов. За это время он успел принять участие в 77 матчах чёрно-синих, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
- 25 августа 2023
-
06:06
-
05:52
-
05:48
-
05:41
-
05:16
-
04:54
-
04:34
-
04:19
-
04:04
-
03:01
-
02:22
-
02:10
-
01:46
-
01:42
-
01:23
-
01:03
-
00:58
-
00:45
-
00:39
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56