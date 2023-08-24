Алексис Санчес завершает переход в «Интер»

Чилийский форвард Алексис Санчес близок к возвращению в «Интер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, миланский клуб согласовал с футболистом все условия контракта. Игрок пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду в пятницу, 25 августа. Стороны подпишут краткосрочный контракт.
В сезоне-2022/2023 Санчес провёл 44 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном возвращении Санчеса в миланский клуб.
- 24 августа 2023
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