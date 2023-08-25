Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 3-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

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Сегодня, 25 августа, стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Нанта» и «Монако».

Полное расписание матчей 3-го тура Лиги 1:

25 августа, пятница:

«Нант» — «Монако» — 22:00 мск.

26 августа, суббота:

«Марсель» — «Брест» — 18:00 мск;

«ПСЖ» — «Ланс» — 22:00 мск.

27 августа, воскресенье:

«Ренн» — «Гавр» — 14:00 мск;

«Клермон» — «Метц» — 16:00 мск;

«Монпелье» — «Реймс» — 16:00 мск;

«Страсбург» — «Тулуза» — 16:00 мск;

«Лорьян» — «Лилль» — 18:05 мск;

«Ницца» — «Лион» — 20:45 мск.

По итогам первых двух туров «Монако» и «Брест» имеют в своём активе по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Бронзовые медали по итогам прошлого сезона завоевал «Марсель». «Монако», в составе которого играл Александр Головин, финишировал на шестом месте.