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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 3-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 3-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
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Сегодня, 25 августа, стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Нанта» и «Монако».

Полное расписание матчей 3-го тура Лиги 1:

25 августа, пятница:
«Нант» — «Монако» — 22:00 мск.
26 августа, суббота:
«Марсель» — «Брест» — 18:00 мск;
«ПСЖ» — «Ланс» — 22:00 мск.
27 августа, воскресенье:
«Ренн» — «Гавр» — 14:00 мск;
«Клермон» — «Метц» — 16:00 мск;
«Монпелье» — «Реймс» — 16:00 мск;
«Страсбург» — «Тулуза» — 16:00 мск;
«Лорьян» — «Лилль» — 18:05 мск;
«Ницца» — «Лион» — 20:45 мск.

По итогам первых двух туров «Монако» и «Брест» имеют в своём активе по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Бронзовые медали по итогам прошлого сезона завоевал «Марсель». «Монако», в составе которого играл Александр Головин, финишировал на шестом месте.

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