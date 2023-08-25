Экс-игрок «Челси» заявил, что Кайседо и Лавиа перешли в клуб из-за денег

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети высказался о переходах полузащитников Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо в лондонский клуб, а не в «Ливерпуль», отметив, что ключевым фактором в решении обоих игроков были деньги.
«Кайседо подписал контракт с «Челси», хотя был связан с переходом в «Ливерпуль», как и Ромео Лавиа. Я не собираюсь говорить глупости, но мы все понимаем, почему они перешли в «Челси». В спортивном плане лучшим решением на сегодняшний день было бы перейти в «Ливерпуль». Если бы я был на месте Кайседо или Лавиа, я перешёл бы туда, а не в «Челси», потому что я не вижу чёткого плана в лондонском клубе. У них 35 игроков, я вас умоляю. Сколько ещё игроков им нужно? Там будет кошмар, как и в прошлом сезоне.
Когда вы смотрите на «Ливерпуль», понимаете, что им нужно усиление только в полузащиту. Для меня ответ очевиден. Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавиа перешли в «Челси», ответ будет простым — деньги. Деньги управляют клубами и игроками», — приводит слова Пети Foot Mercato.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
- 25 августа 2023
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