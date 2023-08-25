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«Челси» заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля» Нуньеса

«Челси» заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля» Нуньеса
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Лондонский «Челси» проявляет интерес к нападающему «Ливерпулю» Дарвину Нуньесу. Об этом сообщает «твиттер» indykaila News.

По информации источника, «Челси» изучает возможность приобретения уругвайского форварда, однако «Ливерпуль» совершенно спокойно относится к сложившейся ситуации. Чтобы начать переговоры с мерсисайдцами, лондонцам необходимо сделать очень привлекательное предложение.

24-летний Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» в июле 2022 года за € 80 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает уругвайского нападающего в € 65 млн.

В нынешнем сезоне Нуньес успел сыграть за «Ливерпуль» в двух матчах чемпионата Англии, не отметившись в них результативными действиями.

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