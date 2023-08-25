«Кристал Пэлас» интересуется полузащитником «ПСЖ» Дракслером

Английский «Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении немецкого полузащитника французского «ПСЖ» Юлиана Дракслера. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, уже состоялись первые переговоры между клубами. Сам Дракслер хотел бы перейти в английскую команду.

29-летний Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.

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