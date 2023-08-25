«Кристал Пэлас» интересуется полузащитником «ПСЖ» Дракслером

Английский «Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении немецкого полузащитника французского «ПСЖ» Юлиана Дракслера. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, уже состоялись первые переговоры между клубами. Сам Дракслер хотел бы перейти в английскую команду.
29-летний Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.
Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.
Неймар попрощался с партнёрами по «ПСЖ»
- 25 августа 2023
-
12:09
-
12:03
-
11:55
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:18
-
09:15