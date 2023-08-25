Дюгарри: Верратти 11 лет удавалось пускать пыль в глаза тренерам и руководителям «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

«Думаю для Верратти всё кончено. Ему 31 год. Он был в «ПСЖ» 11 лет, он так и не осознал, что такое карьера и жизнь футболиста. Что значит быть профессионалом высокого уровня. Это жизненный выбор, я был хорошим футболистом, но был придурком. Верратти очень хороший футболист. Мы все согласны, он блистал своим талантом и умел делать то, что могут сделать очень немногие полузащитники. Но он не лучший спортсмен.

В течение одиннадцати лет ему удавалось пускать пыль в глаза тренерам и руководителям, продлевая каждые два года. Вина также лежит на тех тренерах и руководителях, которые были ослеплены огромным талантом Марко Верратти», — приводит слова Дюггари RMC Sport.

Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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