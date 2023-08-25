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Игрок «Балтики» Кузьмин: Игнашевич после выхода в РПЛ стал даже жёстче

Игрок «Балтики» Кузьмин: Игнашевич после выхода в РПЛ стал даже жёстче
Сергей Игнашевич
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Российский полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин рассказал об изменениях в работе главного тренера команды Сергея Игнашевича после выхода клуба из Калининграда в Российскую Премьер-Лигу.

«Как и в Мелбет Первой лиге, мы не отходим от своих принципов. Стараемся воплощать все те же идеи, стараемся играть по своему плану. Но в РПЛ команды и сами играют, и другим дают, много прессингуют, поэтому получается создавать много моментов.

Игнашевич как был требовательным и жёстким, таким и остался. В какой-то степени стал даже жёстче», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» в сезоне-2022/2023 заняла второе место в Первой лиге и прошла в РПЛ. В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу клуб из Калининграда после пяти проведённых туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Команда победила «Факел» (2:1), но уступила «Сочи» (0:2), «Спартаку» (1:2), «Динамо» (0:2) и «Уралу» (0:1).

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