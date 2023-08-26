Алонсо не собирается покидать «Барселону»

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо уверен, что его контракт зарегистрируют в испанской Ла Лиге в сезоне-2023/2024, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, будущее защитника зависит от действий руководства сине-гранатовых, направленных на соблюдение финансового фэйр-плей. Со спортивной точки зрения игрок полностью устраивает главного тренера «Барселоны» Хави.
Отмечается, что Алонсо доверяет клубу, с которым в январе продлил контракт до 2024 года, и не желает думать о поиске новой команды.
Алонсо перешёл в «Барселону» из лондонского «Челси» в сентябре 2022 года. Испанец помог каталонскому клубу в прошлом сезоне стать чемпионом Ла Лиги. Футболист в сезоне-2022/2023 провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.
Гол Феррана Торреса в матче 2-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Кадис».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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