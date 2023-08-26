Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо не собирается покидать «Барселону»

Алонсо не собирается покидать «Барселону»
Маркос Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо уверен, что его контракт зарегистрируют в испанской Ла Лиге в сезоне-2023/2024, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, будущее защитника зависит от действий руководства сине-гранатовых, направленных на соблюдение финансового фэйр-плей. Со спортивной точки зрения игрок полностью устраивает главного тренера «Барселоны» Хави.

Отмечается, что Алонсо доверяет клубу, с которым в январе продлил контракт до 2024 года, и не желает думать о поиске новой команды.

Алонсо перешёл в «Барселону» из лондонского «Челси» в сентябре 2022 года. Испанец помог каталонскому клубу в прошлом сезоне стать чемпионом Ла Лиги. Футболист в сезоне-2022/2023 провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Гол Феррана Торреса в матче 2-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Кадис».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» объявила о продлении контракта с Марком-Андре тер Штегеном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android