Алонсо не собирается покидать «Барселону»

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Испанский защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо уверен, что его контракт зарегистрируют в испанской Ла Лиге в сезоне-2023/2024, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, будущее защитника зависит от действий руководства сине-гранатовых, направленных на соблюдение финансового фэйр-плей. Со спортивной точки зрения игрок полностью устраивает главного тренера «Барселоны» Хави.

Отмечается, что Алонсо доверяет клубу, с которым в январе продлил контракт до 2024 года, и не желает думать о поиске новой команды.

Алонсо перешёл в «Барселону» из лондонского «Челси» в сентябре 2022 года. Испанец помог каталонскому клубу в прошлом сезоне стать чемпионом Ла Лиги. Футболист в сезоне-2022/2023 провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Гол Феррана Торреса в матче 2-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Кадис».

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