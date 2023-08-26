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«Зенит» — «Урал»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Урал»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне соперники встречались два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В матче первого круга «Зенит» обыграл «Урал» со счётом 4:0, а во второй части чемпионата петербуржцы также оказались сильнее — 2:0.

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала десять очков в пяти матчах. «Урал» находится на второй строчке, заработав 13 очков.

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