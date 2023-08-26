«Марсель» арендовал Корреа у «Интера»

Полузащитник Хоакин Корреа после прохождения медицинского осмотра стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний хавбек взят в аренду на сезон у «Интера».

Журналист Фабрицио Романо сообщил в своём «твиттере», что стоимость сделки составила € 2 млн. При этом «Марсель» будет обязан выкупить Корреа за € 10 млн, если по итогам сезона французский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов-2024/2025.

В прошлом сезоне Корреа провёл за «Интер» 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На его счету 20 игр за сборную Аргентины. Он был включён в состав национальной команды на чемпионат мира-2022, но получил травму перед турниром и был заменён в заявке. Также Корреа выступал за «Эстудиантес», «Сампдорию», «Севилью» и «Лацио».

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