Журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире. Его выгнали с передачи

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
Луиджи Фурини, болельщик «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал форварда «Челси» негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения, отметив, что это слово часто используется в рэпе, и в итоге ему запретили участвовать в шоу дальше, сообщает Football Italia.
Источник отмечает, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.
«Слова с расистской подоплёкой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.
Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – написал Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.
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