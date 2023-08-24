Тренируется с молодёжкой, не разговаривает с Почеттино — так себе у Ромелу выдалось лето.

«Прощай, позорник». «Челси» отдал € 100 млн за Лукаку и теперь не может от него избавиться

Ромелу Лукаку вернулся в Лондон после аренды в «Интере», но «Челси» он не нужен. Маурисио Почеттино не рассчитывал на нападающего и даже не пытался вписать в свою новую команду. С начала лета ходили разные слухи о будущем бельгийца: Саудовская Аравия предлагала миллионы, «Интер» хотел снова его арендовать, потом стороны вроде как договорились о полноценном трансфере. Следом появился «Ювентус», с которым тоже всё вроде бы согласовали.

Но в итоге прямо сейчас Лукаку тренируется со второй командой «Челси», не разговаривает с Почеттино и до сих пор не знает, где окажется дальше.

Что случилось с «Интером» и как в этом деле появился «Ювентус»

Этим летом «Челси» активно разгружает зарплатную ведомость и продаёт ненужных Почеттино футболистов, приобретая на их место новых. Лукаку оказался в списке «на выход», потому что в философию нового тренера он не вписывается. Логично, что клуб активно начал искать варианты по его продаже. Полноценный трансфер в этой истории важен, потому что «Челси» изрядно тратится, а деньги для хоть какого-то баланса в отчётностях нужны. Так что руководство лондонцев на все переговоры отвечало твёрдо: никакой аренды.

С «Интером», где Лукаку провёл последний сезон, диалог по поводу будущего бельгийца шёл несколько месяцев. Сначала миланский клуб не хотел выкупать бельгийца, потому что надеялся взять Роберто Фирмино свободным агентом. О том, что карьера Роберто в «Ливерпуле» подойдёт к концу этим летом, стало известно ещё весной. «Интер» сразу же включился и, как писали СМИ, уже в апреле подготовил ему предложение, но не вышло.

К концу сезона Лукаку набрал форму, и Симоне Индзаги, как писала La Gazzetta dello Sport, просил руководство оставить бельгийца. Миланский клуб вступил в переговоры с «Челси», на которых услышал, что аренда не рассматривается: хотите Лукаку – платите € 40 млн. «Интер» ушёл искать деньги, и за это время на бельгийца успели выйти из Саудовской Аравии. Но Лукаку отказал «Аль-Хилялю», несмотря на огромную зарплату – сказал, что хочет остаться в Европе.

«Интер» продолжал искать варианты – была опция, что с вырученных с продажи Андре Онана в «МЮ» денег можно выделить часть на покупку Лукаку. При этом миланский клуб не оставлял попыток взять нападающего в аренду – даже убеждал «Челси», что включит в соглашение обязательную опцию выкупа, но в Лондоне оставались тверды. Параллельно Лукаку заинтересовался «Милан», однако бельгиец снова отказался: остался верным «Интеру», которому в последние годы активно клялся в любви. «Если вернусь в Италию, то только в «Интер», никакого «Милана» или «Ювентуса», – говорил он в интервью Sky Sports.

Ромелу Лукаку Фото: Soccrates/Getty Images

Издание The Telegraph утверждало, что Лукаку даже согласился понизить свою зарплату, чтобы помочь «Интеру» осуществить трансфер. Бельгиец уверял, что хочет играть только за «Интер». Руководство миланского клуба в это верило и продолжало пытаться устроить его переход. «Челси» при этом сообщил, что Лукаку интересуется «Ювентус», но в Милане в это не особо поверили – подумали, что лондонский клуб таким образом пытается набить цену на бельгийца.

Так или иначе, к середине июля стороны согласовали условия сделки – «Интер» продал Онана, поэтому решился отдать «Челси» € 35 млн + € 5 млн бонусами. Завершить работу по трансферу не удалось, поскольку никто не смог связаться с агентом Лукаку Себастьеном Ледуром, а без согласия игрока сделку закрыть нельзя.

Джанлука Ди Марцио позднее выдал инсайд: «Интер» таки смог дозвониться до Лукаку (а он не отвечал на звонки даже игрокам миланского клуба), но бельгиец разговаривал на повышенных тонах и вёл себя довольно грубо. Дальше началась невероятная мыльная опера: вскрылось, что Лукаку с марта вёл переговоры с «Ювентусом». Что ещё ужаснее, они общались и прямо перед самым финалом Лиги чемпионов. В «Интере», узнав об этом, заявили, что никакого трансфера не будет. Corriere dello Sport утверждала, что Лукаку предварительно договорился с «Ювентусом» о контракте на три года с зарплатой в размере € 8 млн в год, а «Челси» туринский клуб предлагал € 37,5 млн + € 2,5 млн.

С трансфером в «Юве» возникли проблемы, и Лукаку побежал обратно в «Интер»

Что? Да.

«Ювентус» был готов взять Лукаку лишь в случае продажи Душана Влаховича. Шёл уже конец июля, бельгиец не полетел на предсезонку с «Челси» в США и тренировался один, поэтому ему было очень важно найти наконец новое место. Когда переговоры с «Юве» подвисли, он, по утверждению La Gazzetta dello Sport, пошёл к «Интеру», чтобы возобновить обсуждения о его трансфере. Но в Милане его отправили куда подальше, сказав, что сосредоточены на поиске других вариантов.

Выступили и фанаты «Интера» – некогда любимого многими Лукаку назвали позорником и предателем: «Тот, кто предал однажды, сделает это снова. Не потому, что ему нравится это делать, просто это – часть его природы.

Да, потому что ты, Ромелу, предал всех нас, кто защищал тебя в трудный период. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты платишь нам ударом, достойным Брута.

Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь как трусливый дешёвый наёмник продаёшь себя по самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, позорник».

Лукаку попросил у «Интера» прощения, писала La Gazzetta dello Sport, но ситуацию это никак не исправило – действия бельгийца разозлили и бывших одноклубников, которым он не отвечал на звонки. Лаутаро Мартинес даже публично заявил, что разочаровался в Лукаку.

Параллельно с этим «Ювентус» пытался договориться с «Челси» об аренде. Ожидаемо не получилось, поэтому позднее появился такой вариант: Лукаку едет в Турин, Влахович – в Лондон, но «Юве» получает ещё и € 40 млн сверху. Тут уже подключились фанаты «Ювентуса»: члены фанатского объединения Curva Sud опубликовали фото с баннером, на котором было написано: «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь». И подпись к посту: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады». Дальше – больше: фанаты прорвались на поле во время открытого матча и начали скандировать, что они не хотят видеть в клубе Лукаку.

Баннер, адресованный Ромелу Лукаку Фото: Социальные сети

Руководства клубов, впрочем, это волновало в меньшей степени – «Челси» не устроил вариант с Влаховичем и доплатой, поэтому клуб приостановил переговоры в начале августа. Так сорвался ещё один вариант.

На днях интерес к Лукаку проявила «Рома»: по информации La Gazzetta dello Sport и Il Tempo, генеральный директор столичного клуба Лина Сулуку прилетела в Лондон, чтобы обсудить сделку. Одна проблема – «Рома» может позволить себе только аренду. Да ещё и с условием, что «Челси» будет выплачивать Лукаку часть зарплаты.

Сейчас бельгиец тренируется с молодёжкой «Челси» – ему остаётся лишь верить, что «Юве» всё же найдёт вариант, как забрать его к себе. The Telegraph пишет, что «Челси» не особо хочет брать Влаховича, но может подумать, если «Юве» снизит свои финансовые требования.

Директор «Интера» Беппе Маротта, впрочем, не верит, что Лукаку окажется в Италии.

«Он оставил после себя много разочарования, – сказал он Radio Serie A. – Куда он пойдёт? Теперь дороги начинают закрываться, поскольку до трансферного дедлайна осталось меньше двух недель. Я сомневаюсь, что он вернётся в Италию, времени для его перехода недостаточно».