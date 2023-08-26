В «Роме» прокомментировали переход Сердара Азмуна

Спортивный директор итальянской «Ромы» Тьяго Пинто прокомментировал переход в клуб иранского нападающего Сердара Азмуна, отметив, что представители римлян изучали форварда долгое время.
«Азмун — футболист, за которым мы долгое время следили. Мы высоко оценили его технические навыки. Мы уверены, что другие наши игроки помогут ему быстрее адаптироваться, и Сердар сможет проявить себя здесь, в Италии», — приводит слова Пинто официальный сайт «Ромы».
28-летний Азмун перешёл в «Рому» на правах аренды из леверкузенского «Байера». У римского клуба есть право выкупа иранского нападающего. По информации СМИ, «Рома» сможет выкупить Азмуна за € 12 млн.
За «Рому» Азмун будет играть под 17-м номером.
До «Байера» Азмун играл в России за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
- 26 августа 2023
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