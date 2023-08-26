Сердар Азмун прокомментировал свой переход в «Рому»
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Нападающий итальянской «Ромы» Сердар Азмун прокомментировал свой переход в римский клуб, заявив, что хочет выиграть титул в составе новой команды.
«Тяжело описать эмоции, которые я испытываю: я перешёл в один из самых статусных клубов в мировом футболе. Моей мечтой является выиграть титул в футболке «Ромы».
В прошлом году мне удалось выйти на поле стадиона «Олимпико», и я могу сказать, что в своей карьере мне никогда не доводилось видеть более страстных болельщиков. Теперь я с нетерпением жду возможности бороться за них и достигать поставленных перед нами целей», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Ромы».
28-летний Азмун перешёл в «Рому» из «Байера» на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа.
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