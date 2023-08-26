Ловчев — о Ярошике в «Оренбурге»: не надо приглашать иностранцев, которые ничего не дадут

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Оренбурга» в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1), а также раскритиковал решение руководства южноуральского клуба дать шанс поработать с командой Иржи Ярошику, который в итоге был уволен с поста главного тренера клуба.
«Оренбург» Лички был понятен, — команда играла в атаку, была домашней командой, выделялись латиносы. В то же время в обороне были проблемы — всё это мы видим сейчас и в «Динамо», с поправкой на более высокого уровня исполнителей.
С Ярошиком всё было расплывчато. Я говорил и ещё раз повторю — назначение было непонятным, работа была непонятной и увольнение логичным. Не надо приглашать иностранцев-тренеров, которые ничего не дадут нашему чемпионату. Зовите лучше своих, давайте шанс своим.
Вчера игра «Оренбурга» напоминала времена Лички. Снова хороши латиносы, хороший агрессивный футбол. И на итоговую ничью «Оренбург» точно наиграл», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 26 августа 2023
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