«Армейцы еле дышат». Ловчев — об игре ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев разобрал игру ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1), заявив, что армейцам необходимы входящие трансферы для усиления состава, так как команда выглядит уставшей. Также экс-футболист раскритиковал выступления нападающего москвичей Фёдора Чалова.

«Сначала по пропущенному голу — удивительный момент, когда Чалов не добежал за Верой. Там был навес, мяч долго летел, Чалову надо было только ускориться. А в итоге они потом с Обляковым разбирались, чей это игрок. Ну ты трусцой бежишь, ну ускорься за игроком! К Чалову же есть вопросы по реализации выхода один на один. Ну у тебя есть зазор от форварда, есть время, вратарь вышел — ну ты же мастер, исполняй, чего ты шарашишь со всех сил? Это важный момент, и такие моменты Чалов не реализует не первый раз.

Но самое главное в другом — армейцы еле дышат. Команда выглядит уставшей, нужны встряски, нужны новые игроки. Когда у тебя уходит один, второй, третий, это прибивает команду изнутри, создаёт не очень комфортную обстановку — плохо, когда сильные футболисты уходят. Амбиции, если у ЦСКА они есть, надо подкреплять входящими трансферами», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.