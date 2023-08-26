Дмитрий Черышев рассказал, что нужно делать Захаряну, чтобы о нём заговорили в Испании

Известный российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал дебют полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» и рассказал о том, что ему нужно делать, чтобы о нём заговорили в Ла Лиге.

«Захаряну надо сделать хет-трик, чтобы о нём заговорили? Не то что хет-трик. Он вышел на замену, возможно, в каких-то моментах хорошо, грамотно сыграл, не потерялся, не стушевался. Подал угловой? Ха-ха. Ничего такого в этом нет. Когда тренер берёт футболиста в команду, то знает, что человек может выполнять угловые, штрафные. К тому же новичок — из команды «Динамо», которая ставит самые высокие задачи. И если Захарян был куплен за хорошие деньги, это о многом говорит. Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определённого отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нём заговорят», – приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 25 августа, Захарян дебютировал в испанском чемпионате, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом». Игра завершилась вничью – 0:0.

Дебют Захаряна за «Реал Сосьедад»:

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