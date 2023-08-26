Арсен Захарян высказался о своём дебюте в «Реале Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался о своём дебюте в составе испанской команды в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».
«Спасибо большое за поздравления с дебютом. Всё хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня, тоже здорово.
Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.
Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал, на какой минуте, поэтому разминался около часа», — сказал Захарян в эфире Okko Sport.
Напомним, вчера, 25 августа, состоялся матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась с ничейным счётом 0:0. Захарян вступил в игру со скамейки запасных на 75-й минуте.
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