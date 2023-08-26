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Глава совдира «Пари НН»: если будет возможность, мы с радостью пригласили бы Дзюбу

Глава совдира «Пари НН»: если будет возможность, мы с радостью пригласили бы Дзюбу
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов высказался о возможности приглашения в команду опытных футболистов.

«Если будет возможность, мы с радостью пригласили бы Дзюбу. Артём, если ты нас слышишь… Но если ничего не случится, то мы закончили трансферную кампанию с опытными футболистами», — передаёт слова Кондратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После пяти сыгранных туров футбольный клуб «Пари НН» набрал четыре очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, 26 августа, в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграют с «Ростовом». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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