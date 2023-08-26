В «Пари НН» назвали задачу команды на сезон-2023/2024

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал о задачах клуба на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«В прошлом году мы говорили, что задача «Пари НН» — идти вверх. В этом году у нас есть цель — попасть в десятку. Стоит задача развивать футболистов. Надеемся, что игроки будут приносить доход клубу, переходя в другие команды. Например, как Агапов в ЦСКА», — передаёт слова Кондратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После пяти сыгранных туров футбольный клуб «Пари НН» набрал четыре очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. Сегодня, 26 августа, в рамках 6-го тура РПЛ нижегородцы сыграют с «Ростовом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.