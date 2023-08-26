Келвен попрощался с «Атлетико Паранаэнсе», 28 августа он отправится в ЦСКА
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Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен попрощался с командой перед переходом в московский ЦСКА, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, футболист отправится в Россию для подписания контракта с москвичами в понедельник, 28 августа.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА полностью согласовал трансфер 22-летнего бразильца, который в ближайшее время отправится в Москву для подписания контракта с армейцами. Отмечается, что Келвен подпишет с ЦСКА контракт до 2027 года.
22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 бразилец выиграл Копа Судамерикана. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.
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