Келвен попрощался с «Атлетико Паранаэнсе», 28 августа он отправится в ЦСКА

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен попрощался с командой перед переходом в московский ЦСКА, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, футболист отправится в Россию для подписания контракта с москвичами в понедельник, 28 августа.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА полностью согласовал трансфер 22-летнего бразильца, который в ближайшее время отправится в Москву для подписания контракта с армейцами. Отмечается, что Келвен подпишет с ЦСКА контракт до 2027 года.

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 бразилец выиграл Копа Судамерикана. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.