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Защитник ЦСКА Гаич рассказал, смогут ли армейцы стать чемпионами РПЛ по итогам сезона

Защитник ЦСКА Гаич рассказал, смогут ли армейцы стать чемпионами РПЛ по итогам сезона
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос, смогут ли армейцы стать чемпионами Российской Премьер-Лиги по итогам нового сезона, а также поделился общими впечатлениями от старта чемпионата.

«Как оценю старт ЦСКА в сезоне? Неплохо, но всегда может быть лучше. Удивляет ли меня, что наверху турнирной таблицы не «Зенит», ЦСКА или «Спартак», а «Краснодар» и «Урал»? Нет. Это говорит о том, что в этом году очень интересный чемпионат. Кто будет чемпионом? Я не знаю. ЦСКА? Посмотрим. Амбиции у нас есть, мы всегда боремся за высокие места», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 14 очками после шести игр. На втором месте расположился «Зенит» с 13 очками в шести стартовых турах, далее идёт «Урал» также с 13 очками в шести играх. ЦСКА находится на пятом месте с 10 очками, а «Спартак» занимает шестую строчку — у красно-белых девять очков после пяти матчей чемпионата.

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