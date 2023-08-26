«Химки» сыграли вничью с «Волгарём», «Алания» вышла на промежуточное первое место

Сегодня, 26 августа, проходили матчи 7-го тура Мелбет Первой лиги.

«Химки», проводившие предыдущий сезон в Российской Премьер-Лиге, сыграли вничью с «Волгарём». Голов в матче забито не было.

«Алания» обыграла «Кубань» с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил нападающий Ислам Машуков, открывший счёт на 11-й минуте встречи.

«Ленинградец» также со счётом 1:0 обыграл «Сокол». Победу «Ленинградцу» принёс форвард Максим Бачинский, отметившийся голом на 65-й минуте матча.

«Алания», набравшая 16 очков в семи турах, располагается на первой строчке турнирной таблицы Первой лиги нынешнего сезона. На три очка от владикавказцев отстаёт «Акрон», который провёл на один матч меньше и в воскресенье сыграет с «Тюменью».