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Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: никогда не буду комментировать судейство

Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: никогда не буду комментировать судейство
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко отказался комментировать судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«Я никогда не буду комментировать судейство. Я был сфокусирован на действиях своей команды. Есть другие органы, которые следят за судейством. Судьи замедляют игру? Всегда хочется быстрого футбола. Но судьи же тоже люди. Футболисты растут, судьи тоже», — передаёт слова Ромащенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первом тайме матча «Ахмат» — «Спартак» обе команды имели неплохие моменты для взятия ворот, а нападающий «Ахмата» Владимир Ильин на 18-й минуте попал в штангу ворот «Спартака», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт в матче. Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали множество моментов для взятия ворот, но так и не смогли открыть счёт во встрече.

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