Салах поедет на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом»
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах в эти выходные может провести свой последний матч за клуб.
По данным KSA Sport, после игры с «Ньюкаслом» в АПЛ 31-летний египтянин поедет на медосмотр в саудовский «Аль-Иттихад».
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн.
За «Аль-Иттихад» выступают в том числе бывший игрок мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.
Контракт египтянина с «Ливерпулем» подписан до лета 2025 года. Салах выступает за «красных» с лета 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019.
След Салаха и налог на гениальность
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