Дмитрий Черышев: Денис сейчас играет, попадает в заявку «Венеции» — это главное
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Бывший российский футболист Дмитрий Черышев прокомментировал информацию, что его сын Денис останется в клубе итальянской Серии В — «Венеции».
«Да ничего я сейчас не могу подтвердить. До закрытия заявки есть ещё уйма времени. Денис в данный момент играет, попадает в заявку — это самое главное», — сказал Черышев в интервью «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Ранее Черышев выступал за такие клубы, как «Валенсия», «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. В составе сборной России полузащитник принимал участие в чемпионате мира — 2018. На том турнире он забил за национальную команду четыре гола, а россияне дошли до четвертьфинала.
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