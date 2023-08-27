Дмитрий Черышев: Денис сейчас играет, попадает в заявку «Венеции» — это главное

Бывший российский футболист Дмитрий Черышев прокомментировал информацию, что его сын Денис останется в клубе итальянской Серии В — «Венеции».

«Да ничего я сейчас не могу подтвердить. До закрытия заявки есть ещё уйма времени. Денис в данный момент играет, попадает в заявку — это самое главное», — сказал Черышев в интервью «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Черышев выступал за такие клубы, как «Валенсия», «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. В составе сборной России полузащитник принимал участие в чемпионате мира — 2018. На том турнире он забил за национальную команду четыре гола, а россияне дошли до четвертьфинала.