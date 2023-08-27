«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Енисей» одержал победу со счётом 4:2.
На четвёртой минуте полузащитник хозяев Александр Ломакин открыл счёт с дальнего штрафного. Через 12 минут второй мяч «Енисея» забил защитник Николай Марков. На 26-й минуте нападающий Максим Савельев довёл счёт до крупного. Через две минуты защитник хозяев Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в собственные ворота. На 58-й минуте отличился полузащитник гостей Юрий Бавин. На 76-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Енисея» Александр Канаплин — 4:2.
«СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 11 очков после семи матчей. «Енисей» находится на девятой строчке, заработав 10 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (16).
- 27 августа 2023
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:57
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:02
-
14:57
-
14:50
-
14:46
-
14:45
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:17