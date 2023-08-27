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«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 7-го тура Первой лиги

«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 7-го тура Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Енисей» одержал победу со счётом 4:2.

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Александр Ломакин открыл счёт с дальнего штрафного. Через 12 минут второй мяч «Енисея» забил защитник Николай Марков. На 26-й минуте нападающий Максим Савельев довёл счёт до крупного. Через две минуты защитник хозяев Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в собственные ворота. На 58-й минуте отличился полузащитник гостей Юрий Бавин. На 76-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Енисея» Александр Канаплин — 4:2.

«СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 11 очков после семи матчей. «Енисей» находится на девятой строчке, заработав 10 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (16).

Россия - Мелбет Первая лига . 7-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Ломакин – 4'     2:0 Марков – 18'     3:0 Савельев – 26'     3:1 Бардыбахин – 28'     3:2 Бавин – 58'     4:2 Канаплин – 76'    
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