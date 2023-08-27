Луис Чавес: если я первый мексиканец в РПЛ, то и другие должны приезжать в Россию

Мексиканский полузащитник Луис Чавес прокомментировал свой переход в московское «Динамо».
«Я первый мексиканец в РПЛ? Значит, я в привилегированном положении, [чему] очень рад. Чувствую ответственность: если я первый, то и другие мексиканцы должны приезжать в Россию», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
27-летний Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес провёл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 он был признан лучшим опорным полузащитником лиги. В коллекции трофеев новичка «Динамо» есть один чемпионский титул.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков в шести матчах.
- 27 августа 2023
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