Карраскаль: «Динамо» — великий клуб с большой историей. Всегда нравилась игра команды

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Динамо» — великий клуб с большой историей. Мне всегда нравилась игра этой команды, матчи с ней были очень напряжёнными. Рад, что теперь защищаю цвета этого клуба», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. Колумбиец перешёл в армейский клуб в феврале 2022 года на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того же года клуб выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026-го. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл в 26 матчах, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.