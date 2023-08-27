«Лацио» согласовал трансфер Гендузи — Романо
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«Лацио» и «Марсель» договорились о трансфере полузащитника Маттео Гендузи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, итальянский клуб заплатит за переход хавбека суммарно около € 14 млн. На данный момент стороны согласовывают финальные детали контракта. Игрок пройдёт медицинское обследование в начале следующей недели.
В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Марсель» форварда «Интера» Хоакина Корреа.
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