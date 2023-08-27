«Фулхэм» близок к подписанию Тимоти Кастаня

Защитник «Лестера» и сборной Бельгии Тимоти Кастань в ближайшее время станет игроком «Фулхэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, на данный момент стороны обсуждают финальные детали сделки. В трансфере Кастаня был лично заинтересован тренер «Фулхэма» Марку Силва.

В сезоне-2022/2023 Кастань провёл 42 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.