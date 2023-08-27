Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» близок к подписанию Тимоти Кастаня

«Фулхэм» близок к подписанию Тимоти Кастаня
Комментарии

Защитник «Лестера» и сборной Бельгии Тимоти Кастань в ближайшее время станет игроком «Фулхэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, на данный момент стороны обсуждают финальные детали сделки. В трансфере Кастаня был лично заинтересован тренер «Фулхэма» Марку Силва.

В сезоне-2022/2023 Кастань провёл 42 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме
Артета: «Арсенал» должен был забивать «Фулхэму» шесть или семь голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android