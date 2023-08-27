Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: «сороки» вышли вперёд, гости играют в меньшинстве

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: «сороки» вышли вперёд, гости играют в меньшинстве
Комментарии

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1-й тайм
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Гордон – 25'    
Удаления: нет / ван Дейк – 28'

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон. Спустя три минуты за фол последней надежды с поля был удалён защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал две победы в матчах с «Ньюкаслом». В первом круге команда Юргена Клоппа выиграла со счётом 2:1, во втором — 2:0.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка в двух матчах. «Ньюкасл» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android