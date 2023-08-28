Унаи Эмери заявил, что наслаждается каждым своим моментов в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы своей команды в матче третьего тура чемпионата Англии над «Бёрнли» (3:1).
«Я очень счастлив. Наши болельщики тоже были с нами, они приехали из Бирмингема, чтобы посмотреть игру, поддержать нас, и мы очень этому счастливы. С ними мы чувствуем себя сильнее. Эти три очка были очень важны для нашей идеи прогресса в Премьер-лиге.
Для нас это был очень большой вызов, мы говорили об этом и старались играть тактически, в защите и нападении, сильнее обычного. Игроки отлично выполнили план этой игры. Конечно, мы разделяем эти три очками с нашими болельщиками и стараемся, чтобы все были в восторге, но с осторожностью, потому что мы все ещё набираем только три очка. Далее будет сложнее, на следующей неделе игра с «Ливерпулем». Но мы наслаждаемся каждым моментом, и этот момент нам нравится, это очень хорошо, потому что болельщики тоже были с нами», – приводит слова Эмери пресс-служба клуба.
- 28 августа 2023
-
07:13
-
07:07
-
06:36
-
06:29
-
06:02
-
06:02
-
05:57
-
05:51
-
05:48
-
04:30
-
04:27
-
03:43
-
03:21
-
03:16
-
03:06
-
02:54
-
02:49
-
01:52
-
01:40
-
01:37
-
01:29
-
01:24
-
01:21
-
00:50
-
00:42
-
00:30
-
00:25
-
00:24
-
00:12
-
00:12
-
00:05
- 27 августа 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:49
-
23:43