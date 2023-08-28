Унаи Эмери заявил, что наслаждается каждым своим моментов в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы своей команды в матче третьего тура чемпионата Англии над «Бёрнли» (3:1).

«Я очень счастлив. Наши болельщики тоже были с нами, они приехали из Бирмингема, чтобы посмотреть игру, поддержать нас, и мы очень этому счастливы. С ними мы чувствуем себя сильнее. Эти три очка были очень важны для нашей идеи прогресса в Премьер-лиге.

Для нас это был очень большой вызов, мы говорили об этом и старались играть тактически, в защите и нападении, сильнее обычного. Игроки отлично выполнили план этой игры. Конечно, мы разделяем эти три очками с нашими болельщиками и стараемся, чтобы все были в восторге, но с осторожностью, потому что мы все ещё набираем только три очка. Далее будет сложнее, на следующей неделе игра с «Ливерпулем». Но мы наслаждаемся каждым моментом, и этот момент нам нравится, это очень хорошо, потому что болельщики тоже были с нами», – приводит слова Эмери пресс-служба клуба.