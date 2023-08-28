В автобус с игроками «Астон Виллы» был брошен кирпич после игры с «Бёрнли»

Кирпич был брошен в лобовое стекло автобуса «Астон Вилла» с автомагистрального моста сегодня после игры третьего тура Английской Премьер-лиги с «Бёрнли», сообщает Inews.
Автобус «Астон Виллы» подвергся нападению на трассе M65, когда «Вилла» отправлялась домой со стадиона «Терф Мур», принадлежавшего «Бёрнли». Никто в инциденте не пострадал.
Местная полиция и «Бёрнли» заявили, что они «опечалены и встревожены» инцидентом. Органы расследуют инцидент и заявили, что не могут сказать, было ли нападение на автобус целенаправленным.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Виллы». После этой победы в активе «Астон Виллы» стало шесть очков. Команда поднялась на шестую строчку в таблице. «Бёрнли» пока не набрал ни одного очка в этом сезоне, но провёл не три, а две игры.
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