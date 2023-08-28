И. Федотов — о судействе матча «Спартака»: планку единоборств Шафеев выдержал до конца

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал работу рефери Рафаэля Шафеева в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0).

«Очень сложная игра для Шафеева. Многие говорят про карточки, что их было мало. Я считаю, что ту планку единоборств, которую он задал в начале, выдержал до конца. Серьёзный вопрос есть по фолу Алейникова на 12-й минуте – там читалась карточка, грубо сыграл, можно было и травму нанести. В остальном же вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игра 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом», проходившая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась вничью со счётом 0:0.