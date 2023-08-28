Источник: сборная России может сыграть с олимпийской сборной Египта в сентябре

Стал известен второй вероятный соперник сборной России во время сентябрьских сборов. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, российская национальная команда может сыграть с олимпийской сборной Египта. Встреча именно с этим соперником очень вероятна. Матч должен будет пройти в Египте. Дата игры не сообщается.
Ранее появлялась информация, что во время паузы на игры сборных российская национальная команда сыграет с Катаром в Дохе. Эта встреча должна пройти 12 сентября.
Сборная Египта не участвовала на чемпионате мира 2022 года в Катаре, так как не смогла пройти квалификацию. На мировом первенстве 2018 года египтяне играли со сборной России и потерпели поражение 1:3.
Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 28 августа 2023
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