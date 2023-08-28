Сборная России сыграет два матча с олимпийской сборной Египта в сентябре

Сборная России проведёт два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Встречи пройдут в сентябре этого года. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеского матча со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная Египта — лишь наиболее вероятный вариант соперника для национальной команды России на сентябрьский сбор, на котором россияне также должны будут сыграть с Катаром.

Российский футбольный союз (РФС) ещё не объявлял и не подтверждал информацию о соперниках сборной России на сентябрьском сборе.