«Ноттингем» отклонил предложение «Брентфорда» в размере € 50 млн за Джонсона

Руководство английского клуба «Ноттингем Форест» решило отклонить предложение «Брентфорда» по покупке полузащитника Бреннана Джонсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Брентфорд» предложил более € 50 млн плюс бонусы и процент от последующей продажи, однако «Ноттингему» этого оказалось недостаточно. Лондонский «Тоттенхэм» по-прежнему заинтересован в приобретении 22-летнего футболиста и контактирует с его клубом.
В сезоне-2022/2023 Джонсон провёл 44 матча за «Ноттингем» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
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