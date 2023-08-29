Рахимов: много голов «Рубина» со стандартов удивляет, но и радует

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции оценил голы команды со стандартов, а также поделился мнением об игре линии защиты в победном матче команды с «Уралом» (2:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Удивляет ли меня, что в последних играх команда много забивает со стандартов? Скажу, что удивляет, но и радует. Все четыре мяча после стандартов забили защитники. Конкуренция возрастает.

Удовлетворён ли тем, как действовала оборона сегодня? Если у соперника были шансы, то, естественно, есть вопросы. Но у нас были эпизоды, когда Ширяев перестраивался третьим центральным защитником. Потому что мы видели количество высокорослых игроков у соперника. Вы же видели, сколько длинных передач, сколько борьбы, сколько подач в штрафную. Поэтому мы часто смещались в эту зону в тройке. Можно играть в любую схему, очень важно качество исполнения», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В матче с «Уралом» за казанцев отличились защитники Рустам Ашурматов и Егор Тесленко.