Рахимов: много голов «Рубина» со стандартов удивляет, но и радует

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции оценил голы команды со стандартов, а также поделился мнением об игре линии защиты в победном матче команды с «Уралом» (2:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Удивляет ли меня, что в последних играх команда много забивает со стандартов? Скажу, что удивляет, но и радует. Все четыре мяча после стандартов забили защитники. Конкуренция возрастает.
Удовлетворён ли тем, как действовала оборона сегодня? Если у соперника были шансы, то, естественно, есть вопросы. Но у нас были эпизоды, когда Ширяев перестраивался третьим центральным защитником. Потому что мы видели количество высокорослых игроков у соперника. Вы же видели, сколько длинных передач, сколько борьбы, сколько подач в штрафную. Поэтому мы часто смещались в эту зону в тройке. Можно играть в любую схему, очень важно качество исполнения», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
В матче с «Уралом» за казанцев отличились защитники Рустам Ашурматов и Егор Тесленко.
- 29 августа 2023
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