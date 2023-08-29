Новичок «Спартака» Бабич рассказал, на каких позициях в защите он может играть

Новичок московского «Спартака», защитник Срджан Бабич рассказал, на каких позициях в обороне он может играть.

«Нет большой разницы — играть слева или справа в центре защиты. Я готов играть и там, и там. Главное — выходить на поле и показывать всё, что могу. Я — левша. В этом смысле начало атаки для меня удобнее слева. Но существенной разницы нет», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

21 августа «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.

Напомним, сегодня, 29 августа, прошёл матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1, а Бабич забил один из голов своей команды.