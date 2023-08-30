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Абаскаль высказывал Соболеву на бровке, Карраскаль хватался за голову. Фото матча

Абаскаль высказывал Соболеву на бровке, Карраскаль хватался за голову. Фото матча
Абаскаль высказывал Соболеву на бровке
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29 августа в Москве состоялся матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена». «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1.

Таким образом, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение своей команды: «Нечего говорить, соперник забил нам четыре гола за полчаса. Нельзя так играть в футбол, будто любительский уровень. Игроки не понимали, что они играют дерби со «Спартаком», принимали всё спокойно. Те, кто хочет играть в футбол пешком и не будет хотеть играть, на поле больше выходить не будут», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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