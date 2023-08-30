В «Ред Булл Брагантино» рассказали о ходе переговоров с ЦСКА по переходу Жуниньо Капишаба

Директор по коммуникациям «Ред Булл Брагантино» Лукас Беттине рассказал о переговорах с московским ЦСКА по трансферу защитника Жуниньо Капишаба.
«Жуниньо Капишаба сегодня присутствовал на тренировке клуба. Переговоры между командами продолжаются до сих пор. Есть вероятность, что он поедет в Россию сегодня или завтра. Важно понимать, что соглашение всё ещё не достигнуто, клубы в процессе переговоров», — приводит слова Беттине Metaratings.
26-летний Капишаба никогда в своей карьере не играл за пределами Бразилии. В «Ред Булл Брагантино» защитник перешёл в январе 2023 года из «Гремио» за € 400 тыс. Ранее игрок также выступал за «Форталезу», «Коринтианс» и «Баию».
В нынешнем сезоне левый крайний защитник провёл 41 матч, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
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