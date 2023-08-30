В «Динамо» подтвердили получение денег от «Реала Сосьедад» за трансфер Арсена Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что московский клуб получил деньги от «Реала Сосьедад» за переход полузащитника Арсена Захаряна.

«У нас уже есть опыт по переводу денег. Мы успешно получили деньги за Захаряна от испанского клуба», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, 25 августа состоялся матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась с ничейным счётом 0:0. Захарян вступил в игру со скамейки запасных на 75-й минуте и дебютировал в составе новой команды.