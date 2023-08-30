Гацкан: надеялся, «Ростов» начнёт сезон лучше. Выздоровеет Осипенко, и игра улучшится

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал о старте ростовской команды в сезоне-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге, к тому же заявил, что после возвращения в состав защитника Максима Осипенко игра южного клуба улучшится.
«Я надеялся, что «Ростов» начнёт сезон намного лучше. Есть какие-то спады. Но это только начало чемпионата. Травмировался Осипенко, а другого такого же качественного футболиста в центре обороны нет. Это проблемная позиция. Выздоровеет Осипенко — игра улучшится. Его травма играла роль в не самых лучших результатах и в концовке прошлого сезона. Он один из важнейших игроков «Ростова», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, «Ростов» после шести сыгранных туров в РПЛ занимает 11 место. Сегодня, 30 августа, команду ожидает третий матч группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 30 августа 2023
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