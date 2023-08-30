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«Ростов» – «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

«Ростов» – «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 августа, состоится встреча группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа B
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров в групповом этапе Кубка России «Локомотив» лидирует в группе B, в которой также находятся екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин» и «Ростов». Команда из Москвы ранее обыграла «Урал» со счётом 2:1 и «Рубин» со счётом 1:0. Клуб из Ростова победил «Рубин» – 1:0 и уступил «Уралу» – 0:1.

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