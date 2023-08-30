Защитник «Рубина» Ширяев: голкипер выручил нас в игре с «Уралом»

Защитник «Рубина» Максим Ширяев заявил, что голкипер казанцев Никита Янович выручил команду в матче Фонбет Кубка России с «Уралом» (2:1).

«Сработала игровая дисциплина, выполнили всё, что нам сказали. Плюс ключевые моменты: большое количество стандартных положений, которые принесли пользу и решили результат. Тревожно ли было, когда «Урал» обрушил атаки, и Яновичу пришлось тащить удары? Нет, это же футбол. Мы друг другу подсказывали. Когда кто‑то ошибается, а другой включается, мы дополняем друг друга.

Он нас выручил, и команда стала сплоченнее. Это стало сигналом, что надо добавить, чтобы избежать подобных эпизодов. По силам ли нам выйти в плей‑офф Пути РПЛ? Да, по силам, если продолжим бороться. Все ошибаются, так же спят, у всех по две руки и ноги, так что проблем нет (улыбается)», — приводит слова Ширяева «Матч ТВ».